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Обнародованы объемы добычи газа и конденсата с месторождения "Абшерон"

Обнародованы объемы добычи газа и конденсата с месторождения "Абшерон" На газоконденсатном месторождении “Абшерон", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, в течение года было добыто более 1,5 млрд кубометров газа и около 580 тыс. тонн конденсата.
Энергетика
10 июля 2024 г. 09:55
Обнародованы объемы добычи газа и конденсата с месторождения Абшерон

На газоконденсатном месторождении “Абшерон", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, в рамках схемы раннего производства (EPS) в течение года было добыто более 1,5 млрд кубометров газа и около 580 тыс. тонн конденсата.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Министр отметил, что поэтапное развитие "Абшерона", планы по увеличению годовой добычи с 1,5 млрд кубометров до 6 млрд кубометров являются важным вкладом в энергетическую безопасность страны, а также региональных и европейских партнеров.

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Версия на азербайджанском языке “Abşeron” yatağından bir ildə hasil edilən qaz və kondensatın həcmi açıqlanıb

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