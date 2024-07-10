Обнародованы объемы добычи газа и конденсата с месторождения "Абшерон"

На газоконденсатном месторождении “Абшерон", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, в течение года было добыто более 1,5 млрд кубометров газа и около 580 тыс. тонн конденсата.

На газоконденсатном месторождении “Абшерон", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, в рамках схемы раннего производства (EPS) в течение года было добыто более 1,5 млрд кубометров газа и около 580 тыс. тонн конденсата.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Министр отметил, что поэтапное развитие "Абшерона", планы по увеличению годовой добычи с 1,5 млрд кубометров до 6 млрд кубометров являются важным вкладом в энергетическую безопасность страны, а также региональных и европейских партнеров.