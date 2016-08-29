Обнародованы объемы поставок газа в Грузию и Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В рамках проекта "Шахдениз-1" по Южно-Кавказскому трубопроводу в Грузию экспортировано в целом 5,5 млрд. кубометров, в Турцию – 41 млрд. кубометр газа. Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) академик Хошбахт Юсифзаде на проходящей сегодня в Баку первой Евразийской конференции Международной ассоциации экономики энергетики (IAEE).

По его словам, в настоящее время по данному трубопроводу в Грузию транспортируется 1,6 млн. кубометров, в Турцию – 16,8 млн. кубометров газа в сутки.