​Обнародованы объемы поставок газа с месторождения "Шахдениз" в Турцию и Грузию

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ За 9 месяцев текущего года с месторождения "Шахдениз" добыто 7 189,0 млн. кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованной в газете "Respublika" статье министра энергетики Натига Алиева.

По его словам, из этого объема 2 315,4 млн. кубометров транспортировано для SOCAR, 4 239,9 млн. кубометров - в Турцию, 519,7 млн. кубометров - Грузию:

"За 9 месяцев текущего года в целях обеспечения населения, различных областей экономики, а также экспорта создано 10 402,8 млн. кубометров газовых запасов против прогнозируемых 9 728,8 млн. кубометров (т.е. на 674,0 млн. больше прогноза)".

Министр также отметил, что из добытых в стране за 9 месяцев текущего года 21,6 млрд. кубометров газа 16,4 млрд. кубометров приходится на блок месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" и "Шахдениз".

Он добавил, что в настоящее время в Азербайджане добывается примерно 120 тыс. тонн нефти и 89 млн. кубометров газа в сутки.

Отметим, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и иностранными компаниями. Первый газ с месторождения "Шахдениз" получен 15 декабря 2006 года.

В настоящее время добываемый в рамках первого этапа разработки месторождения газ поставляется SOCAR для азербайджанского рынка, Грузинской нефтегазовой корпорации (GOGC) для грузинского рынка, BOTAŞ для турецкого рынка.

С марта 2007 года начались поставки газа с месторождения "Шахдениз" по Южно-Кавказскому трубопроводу в Грузию. С 3 июля 2007 года природный газ с газоконденсатного месторождения транспортируется по Южно-Кавказскому трубопроводу по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум в Турцию.