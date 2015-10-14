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    ​Обнародованы объемы добытой с АЧГ прибыльной нефти

    Объемы прибыльной нефти достигнут примерно 75-80%

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ С начала эксплуатации на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" добыто 381 млн. тонн нефти. 

    Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде на бизнес-форуме Каспийско-Европейского клуба.

    Он отметил, что из этих объемов на прибыльную нефть приходится 208 млн. тонн. Вице-президент SOCAR сообщил, что за 9 месяцев этого года с АЧГ добыто 23,5 млн. тонн нефти, из них 15,5 млн. тонн пришлось на прибыльную нефть: "Это означает 66% общих объемов добычи. Как видно, объемы прибыльной нефти ежегодно растут, и достигнут примерно 75-80%". 

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