​Обнародованы объемы добытой с АЧГ прибыльной нефти

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ С начала эксплуатации на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" добыто 381 млн. тонн нефти.

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде на бизнес-форуме Каспийско-Европейского клуба.

Он отметил, что из этих объемов на прибыльную нефть приходится 208 млн. тонн. Вице-президент SOCAR сообщил, что за 9 месяцев этого года с АЧГ добыто 23,5 млн. тонн нефти, из них 15,5 млн. тонн пришлось на прибыльную нефть: "Это означает 66% общих объемов добычи. Как видно, объемы прибыльной нефти ежегодно растут, и достигнут примерно 75-80%".