Обнародованы объемы добычи с АЧГ в первом полугодии

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии 2017 года с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто в общей сложности более 106 млн баррелей (14 млн тонн) нефти.

Как передает Report, об этом сообщает оператор блока месторождений – компания BP-Azerbaijan.

“В первом полугодии продолжилась стабильная и безопасная добыча с АЧГ. За отчетный период среднесуточная добыча нефти с платформ "Чираг" (56 000), "Центральный Азери" (129 000), "Западный Азери" (116 000), "Восточный Азери" (77 000), "Глубоководный Гюнешли" (120 000) и "Западный Чираг" (87 000) составила 585 тыс. баррелей. По итогам квартала на АЧГ в целом эксплуатировались 112 нефтяных, 48 газовых и водных инжекторных скважин”, - говорится в информации.

За этот период добыча нефти с АЧГ сократилась на 12,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В первые шесть месяцев года на АЧГ пробурено 11 нефтяных и 2 водных скважины.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена Азербайджанская международная операционная компания (АМОК). АМОК управляет блоком месторождений в лице компании BP.

Участниками проекта являются компании BP (35,8%-оператор), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (OVL, 2,7%).