Обнародованы объемы добычи на блоке АЧГ в первом квартале этого года

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале 2017 года с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто ежесуточно 581 тыс. баррелей или в общей сложности более 52 млн баррелей (7,1 млн тонн) нефти.

Как передает Report, об этом сообщает оператор блока месторождений – компания BP Exploration (Caspian Sea) Ltd.

За этот период добыча нефти с АЧГ сократилась на 11% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

“В первом квартале продолжилась стабильная безопасная добыча с АЧГ. За отчетный период среднесуточная добыча нефти с платформ "Чираг" (55 000), "Центральный Азери" (124 000), "Западный Азери" (112 000), "Восточный Азери" (75 000), "Глубоководный Гюнешли" (121 000) и "Западный Чираг" (94 000) составила 581 тыс. баррелей. По итогам квартала на АЧГ в целом эксплуатировались 107 нефтяных, 48 газовых и водных инжекторных скважин”, - говорится в информации.

В первые три месяца года на АЧГ пробурено 5 нефтяных и 2 водных скважины.