Обнародованы объемы добычи газа и конденсата с месторождения "Умид"

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ С начала разработки газоконденсатного месторождения "Умид" (2012 год) в азербайджанском секторе Каспия добыто 1,517 млрд кубометров газа и 237 тыс. тонн конденсата.

Как передает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде официальной прессе.

По его словам, сейчас на месторождении действуют 2 скважины №10 и 14: "В рамках разработки месторождения "Умид" здесь планируется установить 4 платформы, на которых будут пробурены 19 скважин".

Отметим, что месторождение "Умид" расположено в 75 км южнее Баку, на расстоянии 40 км от суши. Месторождение открыто в 2010 году. Общие запасы месторождения оцениваются в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.

Рисковый сервисный контракт "О разведке и разработке морского блока, включающего месторождение "Умид" и перспективные структуры "Бабек" в азербайджанском секторе Каспия" между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и компанией SOCAR Umid Oil&Gaz Ltd. и “Договор о проведении нефтегазовых операций по разведке и разработке морского блока, включающего месторождение "Умид" и перспективные структуры "Бабек" в азербайджанском секторе Каспия" между SOCAR Umid Oil & Gaz Ltd и Umid, Babek Exploration & Production" были подписаны 12 января этого года, а 2 мая утверждены Милли Меджлисом.