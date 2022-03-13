О нас
Аудио новости

Обнародованы данные о запасах газа в Украине

Обнародованы данные о запасах газа в Украине Запасы газа на Украине составляют 9,5 миллиарда кубометров, продолжается добыча на всех объектах, кроме находящихся в зоне боевых действий.
Энергетика
13 марта 2022 г. 02:49
Обнародованы данные о запасах газа в Украине

Запасы газа в Украине составляют 9,5 миллиарда кубометров, продолжается добыча на всех объектах, кроме находящихся в зоне боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 миллиарда кубометров. Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши. "Укргаздобыча" продолжает добычу газа на всех объектах, кроме тех, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения, там, где идут боевые действия", - сказал Шмыгаль в видеообращении.

Премьер также отметил, что на территории Украины работают четыре АЭС, все гидроэлектростанции. "Есть договоренности с Польшей на поставки дополнительных партий угля железной дорогой. Для экономии угля правительство приняло решение, что украинские ТЭЦ будут получать газ по льготной цене", - добавил Шмыгаль.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
ФотоПереехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
12 марта 2022 г. 11:43
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
11 марта 2022 г. 17:21
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
9 марта 2022 г. 18:08
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
9 марта 2022 г. 12:35
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
9 марта 2022 г. 11:50
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi