Обнародованы данные о запасах газа в Украине

Запасы газа на Украине составляют 9,5 миллиарда кубометров, продолжается добыча на всех объектах, кроме находящихся в зоне боевых действий.

Запасы газа в Украине составляют 9,5 миллиарда кубометров, продолжается добыча на всех объектах, кроме находящихся в зоне боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 миллиарда кубометров. Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши. "Укргаздобыча" продолжает добычу газа на всех объектах, кроме тех, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения, там, где идут боевые действия", - сказал Шмыгаль в видеообращении.

Премьер также отметил, что на территории Украины работают четыре АЭС, все гидроэлектростанции. "Есть договоренности с Польшей на поставки дополнительных партий угля железной дорогой. Для экономии угля правительство приняло решение, что украинские ТЭЦ будут получать газ по льготной цене", - добавил Шмыгаль.