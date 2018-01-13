Обнародовано число потребителей природного газа по Нахчыванской Автономной Республике

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Число потребителей природного газа по Нахчыванской Автономной Республике на 1 января 2018 года составило 88080 человек.

Как передает Report, об этом сообщил директор производственного объединения “Нахчывангаз”(Naxçıvanqaz) Рамин Исмайылов.

Он отметил, что 85791 абонентов относятся к группе “население“, а 2289 абонентов – к группе “не население“. На основе прошлогодних обращений 893 квартиры, в том числе объекты различного предназначения были газифицированы. Из них 812 абонентов относятся к группе “население“, а 81-– к группе “не население“.

Для бесперебойного обеспечения потребителей автономной республики природным газом вопросы усовершенствования газового хозяйства находятся в центре внимания. В прошлом году успешно были проведены работы по замене на газовые счетчики типа смарткард в городе Нахчыван. Так, были установлены 2923 газовых счетчика типа смарткард и охранный ящик.