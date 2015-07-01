​Обнародована средняя цена на нефть на мировом рынке (июнь, 2015)

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В июне нынешнего года на мировом рынке средняя стоимость одной тонны авиационного топлива составила 576,85 долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), это указано в котировках нефтепродуктов на FOB MED (İtaly), опубликованных изданием Platts European Marketscan.

По информации, за прошлый месяц стоимость неэтилированного бензина составила 688,92 долларов за тонну, дизельного топлива - 561,82 долларов за тонну, 1-процентного серного мазута - 331,98 долларов за тонну.

Согласно изданию Platts Crude Oil Marketwire, в июне цена сырой нефти марки BTC FOB CEYHAN составила 62,73 доллара/баррель, сырой нефти марки Brent (DTD) - 61,69 долларов/баррель, сырой нефти марки Urals (MED) - 62,51 доллара/баррель.