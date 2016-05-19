​Обнародована средняя цена азербайджанской нефти в прошлом году

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Средняя цена реализации сырой нефти марки Azeri Light на мировом рынке в 2015 году составила 53,7 долларов США за баррель.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете об исполнении госбюджета на 2015 год, размещенном на сайте министерства финансов Азербайджана.

Согласно отчету, средняя цена барреля азербайджанской нефти в январе составила 49,5 долларов, феврале - 60 долларов, марте - 57,3 доллара, апреле - 61,4 доллара, мае - 65,2 доллара, июне - 62,7 долларов, июле - 57,6 долларов, августе - 48,2 доллара, сентябре - 49 долларов, октябре - 50,1 доллара, ноябре - 45,2 доллара, декабре - 38,2 доллара.