Обнародована рыночная стоимость SOCAR Trading

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Рыночная стоимость торгового дома Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) – компании SOCAR Trading оценена приблизительно в 1,15 млрд долларов.

Как сообщает Report, эти данные распространил SOCAR Trading.

Отмечается, что компания SOCAR Trading избрала одну из профессиональных компаний Big 4 для оценки ее деятельности по состоянию на 30 июня 2016 года в рамках регулярной оценки развития позиции компании на рынке с момента ее создания и по сегодняшний день.

По итогам оценки, рыночная стоимость SOCAR Trading составила приблизительно 1,15 млрд долларов: "Это означает рост рыночной стоимости SOCAR Trading примерно в 4 раза по сравнению с предыдущей оценкой на 30 июня 2012 года, проведенной той же компанией, когда данный показатель составил 310 млн долларов".