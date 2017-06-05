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    Обнародована рыночная стоимость Petkim

    После приватизации в Petkim вложено 730 млн долларов

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Рыночная стоимость нефтехимического холдинга Petkim, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в апреле достигла 2,1 млрд долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Turkey Enerji, после приватизации рыночная стоимость Petkim в лировом эвиваленте выросла на 420%: “В Petkim ежегодно инвестируется 100-150 млн долларов. Инвестиции в Petkim после приватизации составили 730 млн долларов. Petkim производит около 60 различных наименований продукции. Эта продукция закупается в Турции со стороны  6 тыс. малых и средних предпринимателей и используется для производства новой продукции. Продукты Petkim экспортируются более чем в 50 стран мира”.

    Отмечается, что Petkim прямо обеспечивает занятость 2 500, косвенно – 150 тыс. человек.

    Отметим, что SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkimза 2,040 млрд долларов в 2008 году у Управления приватизации Турции. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже.

    Petkim является первым и единственным нефтехимическим комплексом в Турции и крупнейшим экспортером Эгейского региона.

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