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    ​Обнародована дата закладки фундамента TANAP в Турции

    На мероприятии ожидается также участие президентов

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ 17 марта в турецком городе Карс состоится церемония закладки фундамента проекта TANAP (Трансанатолийский газопровод).

    Как сообщает Report со ссылкой на "Hurriyet.com", об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз. По его словам, если не возникнет каких-либо проблем, 17 марта в Карсе на уровне президентов состоится церемония закладки фундамента проекта TANAP.

    Согласно информации, на мероприятии ожидается также участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева.  

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