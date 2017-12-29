Обнародован показатель добычи на АЧГ на следующий год

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Объем добычи сырой нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря в 2018 году достигнет 28 млн тонн (204,4 млн баррелей).

Как сообщает Report, это на 7,3 млн баррелей или 3,45% ниже показателя за 2017 год (211,7 млн баррелей) из-за сокращения добычи.

Отметим, что объемы производства на АЧГ в 2016 году составили 31,1 млн тонн или более 230 млн баррелей. За первые 9 месяцев этого года на АЧГ добыто 22 млн тонн нефти.