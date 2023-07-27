Обнародован объем транспортированного по TAP азербайджанского газа

В январе-июне этого года по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), по которому азербайджанский природный газ транспортируется в Европу, было прокачано 6,3 миллиарда кубометров "голубого топлива".

В январе-июне этого года по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), по которому азербайджанский природный газ транспортируется в Европу, было прокачано 6,3 миллиарда кубометров "голубого топлива".

Об этом сообщили в TAP AG в ответ на запрос Report.

Отмечено, что из них 5 млрд кубометров было прокачано в Италию, 0,4 млрд кубометров - в Грецию и около 0,8 млрд кубометров - в Болгарию.

Также с 31 декабря 2020 года по настоящее время по TAP было транспортировано в общей сложности 25,8 миллиарда кубометров газа. Из них 1,22 млрд кубометров отправлено в Болгарию, 2,8 млрд кубометров-в Грецию, а 21,6 млрд кубометров-в Италию.

Консорциум сообщил, что в 2022 году по TAP было прокачано 11,35 млрд кубометров газа, из них 9,69 млрд кубометров - в Италию, 1,13 млрд кубометров - в Грецию и 0,44 млрд кубометров - в Болгарию.

"Первоначальная мощность TAP (10 млрд кубометров) поставляется по долгосрочным контрактам, заключенным в 2013 году сроком на 25 лет. Краткосрочная емкость, соответствующая примерно 5% от первоначальной емкости доступна для бронирования через аукционы в соответствии с европейскими правилами на платформе PRISMA (https://edp.tap-ag.com/) ", - отмечает TAP AG.

В настоящее время пропускная способность трубопровода составляет 12 миллиардов кубометров газа в год. В соответствии с соглашением, подписанным между Азербайджаном и Европейским союзом, в ближайшие 5 лет транспортировка газа в Европу будет доведена до 20 миллиардов кубометров.