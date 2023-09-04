Обнародован объем казахстанской нефти, транспортированной через БТД

В январе-июле этого года из казахстанского порта Актау по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) было транспортировано 2,1 миллиона тонн нефти.

В январе-июле этого года из казахстанского порта Актау по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) было транспортировано 2,1 миллиона тонн нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АО “Национальная компания железных дорог Казахстана".

Согласно статистическим данным, поставки казахстанской нефти по БТД в отчетный период выросли на 58% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года.

Всего за 7 месяцев Актауский морской торговый порт обработал более 2,6 млн тонн сухих и нефтеналивных грузов. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года,

За указанный период через порт перевезено 142 тыс. тонн зерна, 114 тыс. тонн металла, более 13 тыс. контейнеров. За счет увеличения экспорта цветных металлов перевозки изделий из металла через порт Актау выросли на 87%.