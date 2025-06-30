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Обнародован объем экспорта газа на внешние рынки по TANAP

Обнародован объем экспорта газа на внешние рынки по TANAP 16:22 На 1 июня текущего года по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию и на европейские рынки транспортировано в общей сложности около 79,92 млрд кубометров азербайджанского газа.
Энергетика
30 июня 2025 г. 16:31
Обнародован объем экспорта газа на внешние рынки по TANAP

Суммарный объем транспортирвки азербайджанского газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию и на европейские рынкина по состоянию на 1 июня текущего года составил около 79,92 млрд кубометров.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), в 2024 году по этому трубопроводу транспортировано 17,35 млрд кубометров природного газа, что на 1,4% больше, чем в 2023 году.

Отметим, что коммерческая транспортировка природного газа по TANAP началась 30 июня 2018 года.

TANAP протяженностью 1,805 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. В настоящее время пропускная способност газопровода составляет 16,2 млрд кубометров.

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