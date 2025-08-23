Обнародован объем экспорта электроэнергии из Азербайджана

Обнародован объем экспорта электроэнергии из Азербайджана

За январь-июль этого года из Азербайджана было экспортировано 737 млн 466,31 тыс. кВт/час электроэнергии на сумму $41 млн 609,91 тыс., что на 19,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в стоимостном и на 21,6% - в количественном выражении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

Доля электроэнергии в экспорте основных ненефтяных продуктов из Азербайджана составляет 2,23%.

В июле из страны было экспортировано 57 млн 621,98 тыс. кВт/час электроэнергии на сумму $3 млн 53,04 тыс., что в 4,3 раза и 3,5 раза соответственно больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.