Обнародован объем добычи газа с месторождения "Абшерон" к 2029 году

12:57 Добыча на газовом месторождении "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря достигнет 5 млрд кубометров в год к концу 2028 года.

Добыча газа на месторождении "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря к концу 2028 года достигнет 5 млрд кубометров в год.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в интервью "CNN Business Arabic".

В 2024 году с месторождения "Абшерон" было добыто 0,6 млн тонн конденсата и 1,5 млрд кубометров газа. За январь-апрель 2025 года на месторождении добыто 0,2 млн тонн конденсата и 0,5 млрд кубометров природного газа.

Вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров в апреле заявил, что добыча на месторождении "Абшерон" началась в 2023 году, и на первом этапе добыча составит 1,5 млрд кубометров газа в год. В настоящее время SOCAR, "TotalEnergies" и ADNOC работают над полной разработкой месторождения. Ожидается, что окончательное инвестиционное решение (FID) по второй фазе проекта будет принято в 2025 году.