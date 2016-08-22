Обнародован объем расходов на проект "Шахдениз"

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В январе-июне 2016 года операционные расходы на деятельность по проекту "Шахдениз" составили примерно 225 млн. долларов, капитальные расходы – 1,87 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, расходы по проекту сократились на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что большая часть капитальных расходов пришлась на проект "Шахдениз-2".

Напомним, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м. Запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн. кубометров. Месторождение считается одним из самых крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений в мире.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и иностранными компаниями. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года. В мае 1999 года открыто газоконденсатное месторождение "Шахдениз".

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).