Обнародован объем инвестиций, вложенных SOCAR в Грузию в прошлом году

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Объем инвестиций, вложенных Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в Грузию в прошлом году, составил 52,1 млн долларов.

Об этом Report сообщили в дочерней компании SOCAR в Грузии SOCAR Energy Georgia.

Было отмечено, что со стороны всех входящих в состав SOCAR Energy Georgia компаний в бюджет Грузии в 2017 году выплачены налоги в размере 116 млн долларов.

Отметим, что SOCAR осуществляет деятельность в Грузии посредством компании SOCAR Energy Georgia. SOCAR Energy Georgia была учреждена в 2006 году.

ООО SOCAR Energy Georgia за исключением города Тбилиси управляет 95% региональной сети газовой дистрибуции по Грузии. На рынке Грузии SOCAR осуществляет оптовую и розничную продажу нефтепродуктов Азербайджана и третьих сторон.