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Объемы поставок российского газа в Европу через Украину сократились на четверть

Объемы поставок российского газа в Европу через Украину сократились на четверть Объемы поставок российского газа в Европу через Украину сократились в среду почти на четверть, из-за прекращения транзита газа в Европу через ГИС "Сохрановка" в Луганской области Украины.
Энергетика
12 мая 2022 г. 10:54
Объемы поставок российского газа в Европу через Украину сократились на четверть

Объемы поставок российского газа в Европу через Украину сократились в среду почти на четверть, из-за прекращения транзита газа в Европу через ГИС "Сохрановка" в Луганской области Украины.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, российская газовая монополия "Газпром" заявила, что по-прежнему поставляет газ в Европу через Украину, но в среду объемы были зафиксированы на уровне 72 млн кубометров по сравнению с 95,8 млн кубометров во вторник.

"Сбои в среду привели к тому, что базовая цена на газ в Европе за третий квартал выросла до 100 евро за мегаватт-час на открытии рынка, а затем упала обратно. Цена более чем на 250% выше своего уровня годичной давности", - отмечает агентство.

Согласно Reuters, оператор транзита газа Украины GTC заявил, что предложил "Газпрому" перенести объемы транзита в Суджу без каких-либо дополнительных затрат, но "Газпром" ответил, что технически невозможно перенести все объемы на этот маршрут.

Украина остается основным транзитным маршрутом для российского газа в Европу даже после начала войны в Украине 24 февраля.

"Транзитный пункт, который Украина закрыла, обычно обрабатывает около 8% потоков российского газа в Европу, хотя европейские государства заявили, что они все еще получают поставки. По украинскому коридору газ в основном поступает в Австрию, Италию, Словакию и другие восточноевропейские государства", - отмечает Reuters.

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