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Объемы газа в европейских ПГХ опустились ниже 85 млрд кубометров

Объемы газа в европейских ПГХ опустились ниже 85 млрд кубометров Европейские компании за сутки отобрали из подземных хранилищ около 600 млн кубометров газа. Общий объем топлива опустился ниже 85 млрд кубометров.
Энергетика
24 января 2023 г. 16:35
Объемы газа в европейских ПГХ опустились ниже 85 млрд кубометров

Европейские компании за сутки отобрали из подземных хранилищ около 600 млн кубометров газа. Общий объем топлива опустился ниже 85 млрд кубометров.

Как передает Report, это следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

По данным на утро 23 января (газовые сутки), европейские газохранилища заполнены на 77,81% (-0,54 процентного пункта за сутки).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в январе сообщила, что Россия за 8 месяцев прошлого года сократила 80% поставок газа в Евросоюз. Страны региона смогли, по ее словам, заменить выбывшие объемы российского газа, не прибегая к отключениям электроэнергии. В частности, регион значительно нарастил поставки СПГ из США.

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Версия на английском языке Gas volumes in European UGS facilities fall below 85 bcm

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