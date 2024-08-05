О нас

Объем транспортировки тенгизской нефти по ГТК составил около 16 млн тонн нефти

Объем транспортировки тенгизской нефти по ГТК составил около 16 млн тонн нефти Объем транспортировки нефти с месторождения Тенгиз в январе-июле 2024 года составил около 16 млн тонн нефти.
Энергетика
5 августа 2024 г. 14:52
Объем транспортировки тенгизской нефти по ГТК составил около 16 млн тонн нефти

Объем транспортировки нефти с месторождения Тенгиз в январе-июле 2024 года составил около 16 млн тонн нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

“В Атырау сегодня состоялась рабочая встреча генерального директора КТК Николая Горбаня и генерального менеджера по маркетингу и транспорту компании Тенгизшевройл Лори Саско. Стороны обсудили вопросы выполнения текущих и будущих заявок на транспортировку нефти с месторождения Тенгиз по нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск, в том числе с учетом текущих ремонтных работ на месторождении в 2024 году”, -говорится в информации.

Отмечалось, что КТК своевременно реализовал Программу устранения узких мест и полностью готов к приему на терминале повышенных объемов нефти, в том числе с месторождения Тенгиз.

Напомним, что в 2024 году КТК планирует транспортировать порядка 65,2 млн тонн казахстанской нефти.

В 2023 году КТК обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 63,47 млн тонн нефти (рост на 8,1 %).

КТК протяженностью 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Gürcüstan Azərbaycandan benzin tədarükünün artacağını gözləyir
Gürcüstan Azərbaycandan benzin tədarükünün artacağını gözləyir
5 Avqust , 2024 13:41
Azərbaycan Orta Asiya ölkələri energetika nazirlərinin birinci iclasında iştirak edəcək
Azərbaycan Orta Asiya ölkələri energetika nazirlərinin birinci iclasında iştirak edəcək
5 Avqust , 2024 13:31
Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi 3 %-dən çox azalıb
Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi 3 %-dən çox azalıb
5 Avqust , 2024 12:29
“Geoplin” SOCAR ilə uzunmüddətli əməkdaşlığa ümid edir
“Geoplin” SOCAR ilə uzunmüddətli əməkdaşlığa ümid edir
5 Avqust , 2024 12:02
Sabah Qaradağ rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
Sabah Qaradağ rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
4 Avqust , 2024 17:44
Türkmənistan qazının Azərbaycan vasitəsilə Türkiyəyə çatdırılması istiqamətində işlər tamamlanır
Türkmənistan qazının Azərbaycan vasitəsilə Türkiyəyə çatdırılması istiqamətində işlər tamamlanır
3 Avqust , 2024 14:57
Azərbaycan Türkiyədən kimyəvi maddələrin idxalına çəkdiyi xərci 5 % artırıb
Azərbaycan Türkiyədən kimyəvi maddələrin idxalına çəkdiyi xərci 5 % artırıb
3 Avqust , 2024 11:23
Kürdəmirin 7 kəndinin elektrik şəbəkəsi yenilənir
Kürdəmirin 7 kəndinin elektrik şəbəkəsi yenilənir
3 Avqust , 2024 10:59
Azərbaycan neftinin qiyməti 4 %-dən çox azalıb
Azərbaycan neftinin qiyməti 4 %-dən çox azalıb
3 Avqust , 2024 10:23
Qazaxıstan 2026-cı ildə “Kaşaqan” yatağında qaz emalı zavodunu işə salmağı planlaşdırır
Qazaxıstan 2026-cı ildə “Kaşaqan” yatağında qaz emalı zavodunu işə salmağı planlaşdırır
2 Avqust , 2024 20:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi