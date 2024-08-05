Объем транспортировки тенгизской нефти по ГТК составил около 16 млн тонн нефти

Объем транспортировки нефти с месторождения Тенгиз в январе-июле 2024 года составил около 16 млн тонн нефти.

Объем транспортировки нефти с месторождения Тенгиз в январе-июле 2024 года составил около 16 млн тонн нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

“В Атырау сегодня состоялась рабочая встреча генерального директора КТК Николая Горбаня и генерального менеджера по маркетингу и транспорту компании Тенгизшевройл Лори Саско. Стороны обсудили вопросы выполнения текущих и будущих заявок на транспортировку нефти с месторождения Тенгиз по нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск, в том числе с учетом текущих ремонтных работ на месторождении в 2024 году”, -говорится в информации.

Отмечалось, что КТК своевременно реализовал Программу устранения узких мест и полностью готов к приему на терминале повышенных объемов нефти, в том числе с месторождения Тенгиз.

Напомним, что в 2024 году КТК планирует транспортировать порядка 65,2 млн тонн казахстанской нефти.

В 2023 году КТК обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 63,47 млн тонн нефти (рост на 8,1 %).

КТК протяженностью 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.