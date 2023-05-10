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Объем транспортировки казахстанской нефти в порт Баку вырос на 75%

Объем транспортировки казахстанской нефти в порт Баку вырос на 75% Объем транспортировки казахстанской нефти в порт Баку по итогам апреля вырос на 75%.
Энергетика
10 мая 2023 г. 09:58
Объем транспортировки казахстанской нефти в порт Баку вырос на 75%

Объем транспортировки казахстанской нефти в порт Баку по итогам апреля вырос на 75%.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила пресс-служба "Казтрансойл".

"Рост объема транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау обусловлен ростом объема сырья, отгружаемого по направлению порта Баку, с 87 тыс. тонн до 152,4 тыс. тонн, или на 75%, по сравнению с мартом 2023 года", - отмечается в сообщении.

В целом же в апреле объем транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау вырос на 60,5 тонны, или на 24%, достигнув 312,6 тыс. тонн.

Кроме того, в апреле из порта Актау по направлению в Махачкалинский порт отгружено 160,2 тыс. тонн нефти.

Ранее АО НК "КазМунайГаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения "Тенгиз" по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

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