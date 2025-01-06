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Объем транспортировки азербайджанского газа по TANAP превысил 73,5 млрд кубометров

Объем транспортировки азербайджанского газа по TANAP превысил 73,5 млрд кубометров Суммарный объем транспортиповки азербайджанского газа по TANAP в Турцию и Европу по состоянию на 31 декабря 2024 года 73,54 млрд кубометров.
Энергетика
6 января 2025 г. 11:15
Объем транспортировки азербайджанского газа по TANAP превысил 73,5 млрд кубометров

Суммарный объем транспортиповки азербайджанского газа по TANAP в Турцию и Европу по состоянию на 31 декабря 2024 года 73,54 млрд кубометров.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил главный исполнительный директор компании SOCAR Turkiye Enerji Эльчин Ибадов на пресс-конференции в Стамбуле.

"По состоянию на 31 декабря 2024 года общий объем газа, транспортируемого по TANAP, составил 73,54 млрд кубометров. При этом общий объем коммерческого газа, транспортированного в Турцию, составил 30,8 млрд кубометров, в Европу - 42,74 млрд кубометров",- сказал Ибадов.

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Версия на азербайджанском языке TANAP ilə nəql edilən Azərbaycan qazının həcmi açıqlanıb
Версия на английском языке Volume of Azerbaijani gas transportation through TANAP exceeds 73.5 billion cubic meters

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