Объем транспортировки азербайджанского газа по TANAP превысил 73,5 млрд кубометров

Суммарный объем транспортиповки азербайджанского газа по TANAP в Турцию и Европу по состоянию на 31 декабря 2024 года 73,54 млрд кубометров.

Суммарный объем транспортиповки азербайджанского газа по TANAP в Турцию и Европу по состоянию на 31 декабря 2024 года 73,54 млрд кубометров.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил главный исполнительный директор компании SOCAR Turkiye Enerji Эльчин Ибадов на пресс-конференции в Стамбуле.

"По состоянию на 31 декабря 2024 года общий объем газа, транспортируемого по TANAP, составил 73,54 млрд кубометров. При этом общий объем коммерческого газа, транспортированного в Турцию, составил 30,8 млрд кубометров, в Европу - 42,74 млрд кубометров",- сказал Ибадов.