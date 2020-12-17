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Объем транспортировки азербайджанского газа через Грузию будет увеличен

Объем транспортировки азербайджанского газа через Грузию будет увеличен В то же время Грузии сможет закупать азербайджанский газ по выгодным ценам
Энергетика
17 декабря 2020 г. 17:59
Объем транспортировки азербайджанского газа через Грузию будет увеличен

После завершения IV этапа реализации проекта "Южного газового коридора", предусматривающего поставки газа с месторождения "Шахдениз" на европейские рынки, объем транспортировки азербайджанского газа через территорию Грузии увеличится.

Как передает грузинское бюро Report, об этом было заявлено в ходе встречи исполняющего обязанности премьер-министра Грузии Георгия Гахария с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым.

Было отмечено, что в то же время Грузии сможет закупать азербайджанский газ по выгодным ценам для обеспечения внутренней потребности в голубом топливе.

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