Объем транспортировки азербайджанского газа через Грузию будет увеличен

В то же время Грузии сможет закупать азербайджанский газ по выгодным ценам

После завершения IV этапа реализации проекта "Южного газового коридора", предусматривающего поставки газа с месторождения "Шахдениз" на европейские рынки, объем транспортировки азербайджанского газа через территорию Грузии увеличится.

Как передает грузинское бюро Report, об этом было заявлено в ходе встречи исполняющего обязанности премьер-министра Грузии Георгия Гахария с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым.

Было отмечено, что в то же время Грузии сможет закупать азербайджанский газ по выгодным ценам для обеспечения внутренней потребности в голубом топливе.