Объем прокачки нефти по BTC через территорию Турции вырос на 8%

В марте этого года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) через территорию Турции было прокачано 19,761 млн баррелей нефти.

В марте этого года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) через территорию Турции было прокачано 19,761 млн баррелей нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкого газового оператора BOTAŞ.

Согласно данным, это на 1,545 млн баррелей или на 8,48% больше, чем в марте 2022 года.

За январь-февраль-март этого года по BTC через территорию Турции транспортировано 54,810 млн баррелей нефти. Это на 4,032 млн баррелей или на 7,94% больше, чем за первые три месяца 2022 года.

В настоящее время по трубопроводу BTC в основном транспортируется нефть из Азербайджана, добываемая на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ), и конденсат с месторождения “Шахдениз”. Кроме того, по BTC транспортируется нефть из Туркменистана, России и Казахстана.