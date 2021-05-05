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Объем прокачки газа по TAP увеличился на 42%

Объем прокачки газа по TAP увеличился на 42% В апреле этого года по Трансадриатическому газопроводу (TAP) было прокачано на 42% больше газа, чем в марте.
Энергетика
5 мая 2021 г. 12:19
Объем прокачки газа по TAP увеличился на 42%

В апреле этого года по Трансадриатическому газопроводу (TAP) было прокачано на 42% больше газа, чем в марте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консорциум TAP AG.

Законтрактованный объем в апреле составил 6 477 GWh (гигаватт/ч - энергетический эквивалент природного газа) в день, в марте 4 565 GWh (гигаватт/ч) в день.

Отметим, что Tрансадриатический газопровод (ТAP) транспортирует природный газ с месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод протяженностью 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

В первый день с начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP (31 декабря 2020 года) транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR, BP, Snam (по 20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).

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Версия на английском языке TAP increases gas transportation by 42% in April 
Версия на азербайджанском языке Ötən ay TAP ilə nəql edilən qazın həcmi 42 % artıb

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