Объем поставок азербайджанского газа по TAP превысил 30 млрд кубометров

Поставки азербайджанского природного газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP) превысили 30 млрд кубометров.

Поставки азербайджанского природного газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP) превысили 30 млрд кубометров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консорциум TAP.

"В настоящее время было транспортировано более 30 млрд кубометров природного газа в Грецию, Болгарию и Италию", - говорится в сообщении.

Напомним, что строительство Трансадриатического трубопровода было завершено в октябре 2020 года. Общая протяженность TAP составляет 878 км, 550 км из которых проходят по северной части Греции, 215 км – по территории Албании, 105 км – по дну Адриатического моря и 8 км – по территории Италии. Поставки азербайджанского газа в Италию, Грецию и Болгарию через TAP начались 31 декабря 2020 года.

В настоящее время пропускная способность трубопровода составляет 12 млрд кубометров газа в год. В соответствии с соглашением, подписанным между Азербайджаном и ЕС, в ближайшие 4 года транспортировка газа в Европу будет доведена до 20 млрд кубометров.