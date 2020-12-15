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Объем нефтепереработки в Китае обновил исторический рекорд

Объем нефтепереработки в Китае обновил исторический рекорд Новый рекорд стал возможен из-за ввода в эксплуатацию новых мощностей частного нефтеперерабатывающего завода
Энергетика
15 декабря 2020 г. 10:57
Объем нефтепереработки в Китае обновил исторический рекорд

Объем переработки нефти в Китае в ноябре вырос на 3,2% в годовом выражении, установив новый исторический рекорд.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные государственного статистического бюро Китая.

"Согласно данным государственного статистического бюро (NBS), в прошлом месяце в стране было переработано 58,35 миллиона тонн нефти, что эквивалентно 14,2 миллиона баррелей в день", — пишет агентство, указывая, что показатель превысил достигнутый в октябре исторический рекорд в 14,09 миллиона баррелей в сутки.

Общий объем переработки нефти в Китае, таким образом, с января по ноябрь составил 614,41 миллиона тонн, или 13,39 миллиона баррелей в сутки, и увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Агентство поясняет, что новый рекорд стал возможен из-за ввода в эксплуатацию новых мощностей частного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Так, в начале ноября компания Zhejiang Petrochemical Corp запустила установку по переработке нефти мощностью 200 тысяч баррелей в день в дополнение к существующим мощностям в 400 тысяч баррелей в сутки в восточном Китае.

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Версия на английском языке China November crude throughput hits daily record: Reuters

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