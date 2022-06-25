Объем мировых резервных нефтедобывающих мощностей сократился

Объем резервных нефтедобывающих мощностей в мире в мае 2022 года был более чем в два раза ниже среднего значения 2021 года.

Объем резервных нефтедобывающих мощностей в мире в мае 2022 года был более чем в два раза ниже среднего значения 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщило Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

По оценкам EIA, объем резервных добывающих мощностей вне ОПЕК в мае снизился на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем объем резервных добывающих мощностей стран ОПЕК в мае 2022 года снизился до 3 млн баррелей в день против 5,4 млн баррелей в день в мае 2021 года. Так, резервные добывающие мощности вне ОПЕК в мае 2022 года составили 280 000 баррелей в день, тогда как в мае 2021 года они составляли 1,4 млн баррелей в день. В мае 2021 года 60% объема резервных добывающих мощностей приходилось на Россию.