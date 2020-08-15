Объем экспорта газа с "Шахдениз" возрос на 19,5%

Транспортировка по магистральным газопроводам выросла на 11,5%

В этом году по семи магистральным газопроводам Азербайджана было транспортировано 17,834 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, объем транспортировок по магистральным газопроводам возрос на 11,5% по сравнению с соответствующим периодом минувшего года.

38,9% транспортировок газа за отчетный период осуществлялось посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум. По этому трубопроводу было транспортировано 6,945 млрд кубометров газа, что на 19,5% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Отметим,что по данному газопроводу добываемый с месторождения "Шахдениз" газ помимо доставляется в Турцию и Грузию. Транспортировка газа в рамках первой стадии разработки месторождения "Шахдениз" с конца 2006 года.