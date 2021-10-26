Объекты теплоснабжения готовы к отопительному сезону

Завершена подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону в соответствии с планом мероприятий, утвержденным ОАО "Азеристиликтеджхизат" в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов.

Завершена подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону в соответствии с планом мероприятий, утвержденным ОАО "Азеристиликтеджхизат" в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов.

Об этом Report сообщил начальник абонентской и клиентской службы ОАО Рафик Алиев.

В горных и предгорных районах республики отопительный сезон начнется с 1 ноября, на других территориях, в том числе в городе Баку - с 15 ноября. В течение сезона планируется обеспечить теплом 3 871 жилой дом, в том числе около 184 тыс. квартир, 281 школу, 160 детских садов, 161 учреждение здравоохранения и 1 980 других объектов социального и хозяйственного назначения. Всего в этом сезоне будет эксплуатироваться 554 котельных.