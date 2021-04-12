Объекты Saudi Aramco снова атакованы хуситами

Десять БПЛА нанесли удар по нефтеперерабатывающим заводам Saudi Aramco в Джидде и Эль-Джубайле

Йеменские хуситы вновь нанесли удар по объектам нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco.

Как передает Report со ссылкой на ngv, об этом в понедельник заявил официальный представитель вооруженных сил йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» бригадный генерал Яхья Сариа.

По его словам, в ходе операции, продолжавшейся с вечера воскресенья по утро понедельника, были задействованы 17 беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет. Десять БПЛА нанесли удар по нефтеперерабатывающим заводам Saudi Aramco в Джидде и Эль-Джубайле, еще пять беспилотников и две ракеты были направлены на «значимые военные объекты» в районах населенных пунктов Хамис-Мушаит и Джизан.

Я.Сариа заявляет, что атаки достигли своих целей. Бригадный генерал предупредил, что хуситы намерены и в дальнейшем проводить военные операции, пока не будет прекращена блокада Йемена и агрессия против государства.

Йеменские хуситы уже несколько раз атаковали объекты Saudi Aramco, последний раз это произошло в марте. Кабинет министров Саудовской Аравии тогда заявлял, что мартовская атака хуситов на нефтяную инфраструктуру королевства направлена на подрыв мировой экономики.

К середине дня на фоне новых атак на объекты Aramco мировые цены на нефть выросли примерно на 1%.

Напомним, что утром 19 марта выпущенные хуситами БПЛА атаковали объект Saudi Aramco в Эр-Рияде. По данным агентства Associated Press, атака не нанесла никакого урона объекту и на поставки нефти не повлияла.