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Объекты энергетики в США подверглись рекордному количеству атак в 2022 году

Объекты энергетики в США подверглись рекордному количеству атак в 2022 году С января по август 2022 года в США зафиксировано 101 нападение на объекты энергетической инфраструктуры.
Энергетика
27 декабря 2022 г. 11:55
Объекты энергетики в США подверглись рекордному количеству атак в 2022 году

С января по август 2022 года в США зафиксировано 101 нападение на объекты энергетической инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило издание Politico со ссылкой на национальную статистику.

С учетом нападений, произошедших в декабре, этот показатель становится антирекордом, последний всплеск атак против энергетической инфраструктуры в США был отмечен в 2012 году, когда за весь год пострадал 101 объект. При этом за последние пять лет число подобных случаев неуклонно росло после минимума 2015 года, когда было зафиксировано 42 нападения. За весь 2021 год произошло 97 подобных инцидентов.

По данным издания, инфраструктура в США подвергается в основном атакам с применением огнестрельного оружия и специнструментов, при этом попытки нанесения урона через компьютерные сети минимальны. Например, в 2021 году зафиксировано всего семь случаев кибератак. В основном нападения касаются небольших объектов, таких как подстанции, обеспечивающих распределение электричества на местном уровне, так как крупные федеральные объекты хорошо охраняются.

Последние нападения были зафиксированы на прошлой неделе во время снежной бури, охватившей США. В результате актов вандализма в штате Вашингтон без электричества остались более 14 тыс. человек. По данным полиции, на несколько подстанций проникли неизвестные и попытались уничтожить находящееся там оборудование, ни с одного из объектов ничего похищено не было.

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