Обама запретил бурение в водах Арктики и Атлантики

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Действующий президент США Барак Обама во вторник заблокировал разработку новых нефтегазовых месторождений в государственных водах в Атлантическом океане и Арктике, передает Report со ссылкой на Reuters.

Экологи предполагают, что администрация избранного президента Дональда Трампа не сможет просто отменить запрет, но будет судиться за это.

Ограничение затрагивает воды близ Аляски в Чукотском море, море Бофорта и часть Атлантического океана от Новой Англии до Чесапикского залива.