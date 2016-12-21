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    Обама запретил бурение в водах Арктики и Атлантики

    Ограничение затрагивает воды близ Аляски в Чукотском море, море Бофорта и часть Атлантического океана от Новой Англии до Чесапикского залива

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Действующий президент США Барак Обама во вторник заблокировал разработку новых нефтегазовых месторождений в государственных водах в Атлантическом океане и Арктике, передает Report со ссылкой на Reuters.

    Экологи предполагают, что администрация избранного президента Дональда Трампа не сможет просто отменить запрет, но будет судиться за это.

    Ограничение затрагивает воды близ Аляски в Чукотском море, море Бофорта и часть Атлантического океана от Новой Англии до Чесапикского залива.

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