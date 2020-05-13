Объявлена дата проведения министерского мониторингового комитета ОПЕК+

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет встречу 8 июня 2020 года, она, вероятнее всего, будет виртуальной. В большом составе министерские встречи, как и планировалось, состоятся 9 и 10 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили источники в делегациях.

"Встреча JMMC (министерский мониторинговый комитет) состоится 8 июня, а технический комитет (JTC) пройдет раньше - 4 июня", - сказал один из собеседников агентства. Он также добавил, что 2-3 июня ОПЕК проведет заседание экономического совета при секретариате. Все заседания планируются в видеоформате, добавил он.

Другой собеседник добавил, что министерские встречи стран ОПЕК и "не-ОПЕК", на которых обычно рассматриваются рекомендации мониторингового комитета, как и планировалось, состоятся 9 и 10 июня. "С высокой вероятностью они пройдут в онлайн режиме", - добавил он.

Напомним, что ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.