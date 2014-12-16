Посол: Объемы транзита казахстанской нефти через Азербайджан возрастут с начала разработки Кашаганского месторождения

Баку. 16 декабря. REPORT/ "Мы с гордостью отмечаем, что не имеем никаких претензий к нашим соседям, мы четко определили свои границы, и Казахстан сегодня сформировался как самостоятельное государство".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам года в казахстано-азербайджанских отношениях сказал посол Казахстана в Азербайджане Амангельды Жумабаев.

Говоря о сотрудничестве с Азербайджаном, посол отметил, что его страна намерена сотрудничать с Азербайджаном поступательно. В частности, он отметил, что Казахстан придает усилия развитию транспортной инфраструктуры, и в настоящее время возле порта Актау в Каспийском море строится новый терминал Курук, который будет связан паромным сообщением с Баку.

Кроме этого, посол сообщил, что в Актау при сотрудничестве с компанией "Азерсун" будет создано хранилище сельскохозяйственной продукции, в котором можно будет хранить до 10 тыс. тонн продукции.

Затронув сотрудничество в нефтегазовой отрасли, А.Жумабаев сказал, что Казахстан экспортировал посредством Азербайджана 3,5 млн. тонн нефти: "Я думаю, что эта цифра будет расти с развитием Кашаганского месторождения, но некоторые обстоятельства не позволили этому реализоваться. В 2016 году начнется разработка месторождения и объемы перевозки нефти через Баку-Тбилиси-Джейхан возрастут".

В конце посол также рассказал о преимуществах вступления Казахстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС): "Мы вступаем в этот союз сознательно, что откроет новые возможности для развития отношений с партнерами. Не будет никаких границ, что позволит осуществлять свободный переток грузов и рабочей силы. Кроме того, это даст дивиденды и для партнеров из Азербайджана, так как, вступая на рынок Казахстана, вы получается возможность выхода на рынок трех стран - членов ЕАЭС. В целом, вступление Казахстана в ЕАЭС не повлияет на отношения с Азербайджаном".