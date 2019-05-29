Объемы прокачки газа TANAP к концу года планируется довести до 3 млрд кубометров

К концу июня этого года объемы транспортируемого по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) газа достигнут примерно 1,8 млрд кубометров.

Как передает Report со ссылкой на отчет SOCAR Turkey Enerji A.Ş, об этом сообщил главный исполнительный директор компании Заур Гахраманов.

По его словам, к концу 2019 года эти объемы достигнут 3 млрд кубометров.

"С 2020 года по газопроводу будет прокачиваться до 6 млрд кубометров газа. TANAP обеспечит около 12% потребностей Турции в природном газе", - отметил он.

Трансанатолийский газопровод (TANAP) призван поставлять азербайджанский газ в Турцию и далее в Европу. TANAP берет начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который будет поставлять природный газ в европейские страны.

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 километров. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 километров. 12 июня 2018 года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 миллиардов кубометров в год, из которых 6 миллиардов кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.

ЗАО "Южный газовый коридор" имеет 51% в проекте TANAP, SOCAR Turkey Enerji A.Ş - "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) – 7%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.