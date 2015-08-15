Объемы экспорта нефти по северному трубопроводу в июле выросли на 28%

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Согласно показателям счетчиков, за июль текущего года Азербайджан экспортировал 19 449 733,56 тонн сырой нефти, что на 491 369,14 или 2,46% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объемы экспортированной по нефтепроводу БТД (Баку-Тбилиси-Джейхан) нефти сократились на 520 774,16 тонн или 3,18% и составили 15 841 066,54 тонн. В то же время объемы экспорта по трубопроводу Баку-Супса сократились на 13 914,4 тонн или 0,57%, составив 2 428 978,00 тонн.

В июле по северному трубопроводу (Баку-Новороссийск) экспортировано 762 146,00 тонн нефти, что на 168 298 или 28,39% больше аналогичного периода прошлого года. Экспорт сырой нефти посредством железнодорожного транспорта сократился на 124 928,58 тонн или 23,04% и составил 417 543,02 тонн. Отметим, что этот показатель равен объему экспорта в июне.

Согласно данным таможенных деклараций, за отчетный месяц из страны было экспортировано 13 637 682,39 тонн сырой нефти на сумму 5863 948,04 тыс. долларов. Таким образом, объемы экспорта сырой нефти сократились на 1,10%, стоимость снизилась в 1,9 раз.

За отчетный период объемы экспорта нефтепродуктов выросли в годовом исчислении на 346 046,21 тонн или 35,20% и составили 1 329 150,47 тонн. Отметим, что общая стоимость экспортных нефтепродуктов в июле снизилась в годовом исчислении на 222 544,59 тыс. долларов или 31,80% и составила 477 353,89 тыс. долларов.