Объемы активного газа в подземном газохранилище "Галмаз" достигнут 1,5 млрд кубометров

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "До мая следующего года в подземном газохранилище "Галмаз" будут проведены работы по доведению объемов активного газа до 1,5 млрд кубометров, буферного газа - до 2,3 млрд кубометров.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Управления эксплуатации газохранилищ ПО "Азнефть" Ровшан Гараев на техническом совещании на участке подземного газохранилища "Галмаз".

По его словам, для этой цели Управлением будут предприняты важные меры по расширению вместимости газохранилищ - бурению новых скважин, реконструкции наземного оборудования – газового хозяйства, усовершенствованию существующей инфраструктуры.

Отмечено, что в этом году на третьем блоке участка подземного хранилища газа "Галмаз" будет пробурено 6, четвертом блоке - 15 новых скважин. Шесть новых компрессорных станций планируется построить до конца сезона закачки газа 2019 года. Продолжаются работы по закупке оборудования для новых компрессорных станций. Новая манифольдная система для 15 скважин будет построена на газораспределительной станции третьего блока.

Для этого планируется провести работы по реконструкции и расширению на складах, а также компрессорных и электрических хозяйствах.

Следует отметить, что в настоящее время объем активного газа в подземном газохранилище "Галмаз" составляет 1 млрд кубометров.