Объем запасов автобензина в Азербайджане достиг 40 тыс. тонн

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ На 1 июля запасы готовой продукции в Азербайджане составили 40,3 тыс. тонн автобензина, 104,3 тыс. тонн дизтоплива.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в январе-июне в стране произведено 618,3 тыс. тонн автобензина, что на 8% больше соответствующего периода прошлого года.

За отчетный период произведено 101,5 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 12,9 тыс. тонн смазочных масел, 77,3 тыс. тонн нефтяного битума, 106,4 тыс. тонн нефтяного кокса. Производство бензина для нефтехимии увеличилось на 5%, смазочных масел – в 2,5 раза, нефтяного битума – на 27,6%, нефтяного кокса – 17%.

В первом полугодии произведено 297,5 тыс. тонн керосина, 958,7 тыс. тонн дизтоплива, 241,3 тыс. тонн топочного мазута. За отчетный период производство керосина сократилось на 7,7%, топочного мазута – на 38%, дизтоплива – на 16,4%.

За отчетный период объем производства нефтепродуктов в стране в стоимостном выражении составил 1 330,4 млн манатов, что на 7,3% меньше аналогичного периода прошлого года.