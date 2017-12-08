Объем реализованной нефти из доли государства и SOCAR составил 127 млн баррелей

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В 2016 году объем реализованной сырой нефти из доли Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и государства составил 127 375 467 баррелей.

Как сообщает Report, об этом говорится в итоговой версии отчета по прозрачности в добывающих отраслях за 2016 год аудиторской компании Moore Stephens Azerbaijan.

Согласно отчету, стоимость этих объемов сырой нефти составила 5,531 млрд долларов.

Среди последних покупателей сырой нефти из доли SOCAR и государства стоить отметить следующие компании: CPC (количество 19 923 856 баррелей, стоимость 880,840 млн долларов), Exxon (14 552 734 баррелей, 631,781 млн долларов), Totsa (10 460 013 баррелей, 421,102 млн долларов), Eni (7 379 720 баррелей, 305,761 млн долларов), Petrogal (5 862 489 баррелей, 246,573 млн долларов), Glencore (5 285 836 баррелей, 239,131 млн долларов), Saras (5 028 044 баррелей, 219,948 млн долларов), BP (3 891 017 баррелей, 181,180 млн долларов), OMV (2 025 716 баррелей, 86,184 млн долларов), Shell (1 972 517 баррелей, 87,191 млн долларов).