Объём экспорта венесуэльской нефти сократился на 40%

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ После того, как США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, объём её экспорта сократился на 40 процентов.

Как передаёт Report со ссылкой на РБК, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные компании и портала Eikon.

О новых санкциях объявили 28 января, с тех пор Венесуэла экспортировала 920 тысяч баррелей нефти и топлива в день, тогда как ранее эти показатели были в районе 1,47 – 1,66 миллиона баррелей в день

Почти 70 процентов экспорта нефти из Венесуэлы приходятся на Азию, больше всего нефти из южноамериканской страны покупает Индия, следом идут Сингапур и Китай. Ещё 15 процентов нефти приобрели страны Европы, на долю США приходится 11 процентов, а еще два процента покупают страны Карибского бассейна.

Санкции США против PDVSA предписывают американским компаниям, которые покупают венесуэльскую нефть, перечислять оплату только на заблокированный счёт PDVSA в США, к которому нет доступа у президента страны Николаса Мадуро. По данным исследовательской компании Kpler, после этого экспорт нефти из Венесуэлы в США упал с 484 тысяч баррелей в день до 149 тысяч баррелей в день.