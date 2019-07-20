Объем экспорта электроэнергии из Азербайджана сократился на 5%

В январе-июне 2019 года Азербайджан экспортировал электроэнергию на сумму 51 935,32 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 2 671,24 тыс. долларов или 4,89%.

За отчетный период наблюдалась положительная динамика по объему экспорта электроэнергии. Так, зарубежным странам было продано электроэнергии на 1 212 815,38 тыс. кВт/часов. В сравнении с первым полугодием 2018 года это на 560 509,48 тыс. кВт/часов или 4,89% больше.

Стоимость экспортируемой электроэнергии за указанный период составила 0,043 доллара или 0,0731 маната (Согласно официальному курсу ЦБА, 1 доллар США равен 1,7 азербайджанскому манату) за каждый кВт/часов. В январе 2018 года этот показатель составлял соответственно 0,047 доллара или 0,08 маната.

В январе-июне на долю поставок электроэнергии в структуре общего экспорта Азербайджана пришлось 0,52%, что в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 0,11 процентных пункта меньше.

Основным экспортером электроэнергии Азербайджана является ОАО "Азерэнержи".