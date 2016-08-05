Объем экспорта азербайджанской нефти из порта Джейхан вырос на 17%

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В июле 2016 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2,8 млн. тонн азербайджанской нефти, что в годовом исчислении больше на 17%.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1,9 млн. тонн (68%) этого объема.
За январь-июль этого года из порта Джейхан экспортировано 17,5 млн. тонн сырой нефти. Это на 3% превышает объемы экспорта в первом полугодии прошлого года.
В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 августа 2016 года из порта Джейхан экспортировано 308,7 млн. тонн азербайджанской нефти.
Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти.
Günel AbbasovaАвтор новости
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