Объем экспорта азербайджанской нефти из порта Джейхан вырос на 17%

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В июле 2016 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2,8 млн. тонн азербайджанской нефти, что в годовом исчислении больше на 17%.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1,9 млн. тонн (68%) этого объема.

За январь-июль этого года из порта Джейхан экспортировано 17,5 млн. тонн сырой нефти. Это на 3% превышает объемы экспорта в первом полугодии прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 августа 2016 года из порта Джейхан экспортировано 308,7 млн. тонн азербайджанской нефти.

Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти.