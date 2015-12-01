​ОАО "Азеристиликтеджизат" погасил 36% долга перед "Азеригаз"

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ ОАО "Азеристиликтеджизат" погасил часть долга перед производственным объединением "Азеригаз", выплатив примерно 3 млн. манатов (36%) из образовавшегося в этом году долга на сумму 8,4 млн. манатов. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ПО Акбер Гаджиев.

По его словам, в декабре планируется дополнительно выплатить еще 5 млн. манатов. А.Гаджиев отметил, что в ближайшие дни будет составлен график погашения оставшейся части долга, и выплаты будут проводиться по этому графику.

Он сообщил, что вероятность повторного отключения газоснабжения из-за невыплаты оставшейся задолженности отпадает: "Вопрос о графике погашения задолженности решен на уровне правительства. Газоснабжение не будет отключено. С прошлой недели почти все котельные открыты. Газоснабжение полностью возобновлено".

По словам А.Гаджиева, до сентября этого года по механизму прошлого года "Азеригаз" обеспечил "Азеристиликтеджизат" газом в объеме 13 млн. манатов. "С ростом количества котельных растут объемы подаваемого в них газа", - добавил он.