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ОАО "Азеришыг" устранило аварии, вызванные сильным снегопадом в южных районах

ОАО "Азеришыг" устранило аварии, вызванные сильным снегопадом в южных районах ОАО "Азеришыг" устранило аварии, вызванные сильным снегопадом в южных районах Азербайджана.
Энергетика
10 февраля 2025 г. 16:24
ОАО Азеришыг устранило аварии, вызванные сильным снегопадом в южных районах

ОАО "Азеришыг" устранило аварии, вызванные сильным снегопадом в южных районах Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО.

В результате повреждения линий электропередач ряд горных сел и поселков Астаринского, Лерикского и Ярдымлинского районов остались без света.

Сильный снегопад также создал проблемы в электроснабжении в Лянкяране, Масаллы и Джалилабаде.

В горных районах, где высота снега достигла 1 метра, "Азеришыг" с помощью специальной техники расчистил дороги, создав условия для доступа сотрудников к местам аварий.

В указанных районах подача электроэнергии была полностью восстановлена в короткие сроки.

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Версия на азербайджанском языке “Azərişıq”: Cənub rayonlarında güclü qarın yaratdığı qəzalar aradan qaldırılıb

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