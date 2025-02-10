ОАО "Азеришыг" устранило аварии, вызванные сильным снегопадом в южных районах Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО.
В результате повреждения линий электропередач ряд горных сел и поселков Астаринского, Лерикского и Ярдымлинского районов остались без света.
Сильный снегопад также создал проблемы в электроснабжении в Лянкяране, Масаллы и Джалилабаде.
В горных районах, где высота снега достигла 1 метра, "Азеришыг" с помощью специальной техники расчистил дороги, создав условия для доступа сотрудников к местам аварий.
В указанных районах подача электроэнергии была полностью восстановлена в короткие сроки.