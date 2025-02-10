ОАО "Азеришыг" устранило аварии, вызванные сильным снегопадом в южных районах

ОАО "Азеришыг" устранило аварии, вызванные сильным снегопадом в южных районах Азербайджана.

ОАО "Азеришыг" устранило аварии, вызванные сильным снегопадом в южных районах Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО.

В результате повреждения линий электропередач ряд горных сел и поселков Астаринского, Лерикского и Ярдымлинского районов остались без света.

Сильный снегопад также создал проблемы в электроснабжении в Лянкяране, Масаллы и Джалилабаде.

В горных районах, где высота снега достигла 1 метра, "Азеришыг" с помощью специальной техники расчистил дороги, создав условия для доступа сотрудников к местам аварий.

В указанных районах подача электроэнергии была полностью восстановлена в короткие сроки.